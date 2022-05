कॉल डिटेल ने पलट दिए कई दावे, प्रेमी को की थी कई कॉल, फोन न उठाने पर नर्स ने की थी खुदकुशी 

अस्पताल में नर्स के शव मिलने के मामले में गैंगरेप और हत्या को लेकर लगाए जा रहे कयास झूठे निकले हैं। पुलिस की जांच पड़ताल में मिली कॉल डिटेल ने पूरी कहानी पलट दी है। नर्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी।

