पूर्व विधायक से कार खरीदना पड़ गया महंगा, 26 हजार का चालान; गाड़ी भी हो गई सीज 

Car seized due to sticker of former MLA: अलीगढ़ के कस्बा दादों के एक युवक को पूर्व विधायक लिखी कार खरीदना महंगा पड़ गया। पुलिस ने गुरुवार को चेकिंग के दौरान उसकी गाड़ी का 26 हजार का चालान कर सीज कर दिया। गांव कासिमपुर कसेर निवासी पंकज यादव पुत्र रामवीर सिंह यादव करीब पांच महीने पहले मेरठ से दिवंगत सपा नेता पिंटू राणा के बेटे से एक सफारी लेकर आया था। जिस पर पूर्व विधायक लिखा हुआ था।

गौरतलब है कि साल 2017 में सपा नेता पिंटू राणा की आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसे में मौत हो गई थी। दादों के पंकज उनके बेटे से सफारी कार को खरीदकर ले आया था। पुलिस के अनुसार युवक की शिकायत मिल रही थी। वह टोल से बचने और चेकिंग के दौरान पुलिस को गुमराह करता था। गुरुवार को वह जब गाड़ी से कहीं जा रहा था तो दादों के थाने के सामने चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे रोक लिया और पूछताछ की। मामला फर्जी पाए जाने पर पुलिस ने उसकी गाड़ी का 26 हजार रुपये का चालान कर गाड़ी को सीज कर दिया।

थानाध्यक्ष उपेंद्र मलिक बताया कि युवक फर्जी पूर्व विधायक लिखकर गाड़ी को क्षेत्र में कई जगह पुलिस और टोल वालों को गुमराह करता रहता था। पूर्व विधायक फर्जी तरह से लिखी गाड़ी को चेकिंग के दौरान पकड़कर कार्रवाई की गई है।