आगरा बस हादसा: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी से बात कर जाना घायलों का हाल

सोमवार की सुबह करीब 4:30 बजे उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भयानक हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। हादसा थाना एत्मादपुर क्षेत्र के झरना नाले के पास हुआ जब अवध डिपो की बस एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ते हुए 30 फुट गहरे नाले में जा गिरी। हादसे के बाद यूपी सीएम यीगी आदित्यानाथ ने तुरंत हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत-बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराई जाए।

इसी बीच रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बीतचीत कर इस भीषण हादसे के बारे में जानकारी। राजनाथ सिंह ने डीएम से भी बातचीत कर घायल लोगों को बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं।

