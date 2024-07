यूपी के इस जिले में 2 हजार घरों पर चलेगा बुलडोजर, ऐक्शन से पहले लगा लाल निशान

राजधानी लखनऊ में 2 हजार घरों पर बुलडोजर चलेगा। दो हजार मकान दायरे में आ रहे हैं। इन पर लाल निशान लग गया है। सभी को ध्वस्तीकरण की नोटिस जारी की जाएगी।

Deep Pandey Fri, 12 Jul 2024 10:13 AM हिन्दुस्तान,लखनऊ