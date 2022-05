केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री टेनी के जिले में चला बुलडोजर, गैंगेस्टर की एक करोड़ की संपत्ति ध्वस्त 

निघासन में हिस्ट्रीशीटर व गैंगेस्टर एक्ट के अपराधी हनीफ खां व उसके सहयोगियों की दस दुकानों को तहसील प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर से गिरवा दिया। इन दुकानों की कीमत एक करोड़ रुपये बताई गई है।

