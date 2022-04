CM योगी के खिलाफ जहर उगलने वाले सपा विधायक शहजिल इस्लाम पर एक्‍शन, पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर

उत्‍तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के एक्‍शन का दौर जारी है। इस बीच मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के खिलाफ जहर उगलने वाले सपा विधायक शहजिल इस्‍लाम के पेट्रोल पंप पर गुरुवार को बीडीए का बुलडोजर चल गया।

लाइव हिन्‍दुस्‍तान,बरेली Ajay Singh Thu, 07 Apr 2022 01:11 PM

