बुलंदशहर हिंसा: शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी बोली- सुबोध का कातिल हमें सौंपा जाए

सोमवार को गोकशी (Cow slaughter) के चलते हुई बुलंदशहर हिंसा (Bulandshahr Violence) में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार (Subodh Kumar) का पार्थिक शरीर आज उनके घर एटा पहुंचा जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत से परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल हो चुका है। इंस्पेक्टर की पत्नी रजनी ने सुबोध के आरोपी कातिल को उनके हवाले करने की राज्य सरकार से मांग की है।

रजनी ने कहा कि, उन्होंने (सुबोध) हर वक्त पूरी सच्चाई और जिम्मेदारी से काम किया है। यह पहली बार नहीं जब सुबोध को गोली लगी है, इससे पहले भी सुबोध को दो बार गोली लग चुकी है, लेकिन अब उन्हें कोई इंसाफ नहीं दिला रहा। इंसाफ तभी ही मिलेगा जब उनके हत्यारों को मौत की सजा मिलेगी।

Wife of Policeman Subodh Singh: He worked with utter honesty & took all the responsibility on himself. This is not the first incident, he had bullet injury twice before. But now nobody is giving him justice. Justice will be done only if his killers are killed. #Bulandshahar pic.twitter.com/YaMQ1eR26m