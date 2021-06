यूपी पुलिस ने कोरोना महामारी के बीच नया फरमान जारी किया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बुलंदशहर जिले के खुर्जा का बताया जा रहा है। वीडियो में कोतवाल मय पुलिस फोर्स के साथ लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। कोतवाल लोगों से कह रहे हैं कि बिना वैक्सीनेशन के दुकान पर बैठने नहीं दिया जाएगा। दरअसल कोतवाल कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोतवाल किस तरह से व्यापारियों को कोरोना कर्फ्यू के बाद दुकानों पर बिना वैक्सीन के न बैठने के लिए कह रहे हैं।

#WATCH | Bulandshahr Police make announcement that traders/people of 45 years & above will be allowed to open their shops/ step out of the home only after vaccination once the lockdown lifts pic.twitter.com/pNqidpzQHM