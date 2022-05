बुलंदशहर: गंगा में डूबने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत, तीन अन्य की तलाश जारी

बुलंदशहर में बवस्टरगंज गंगा घाट के समीप बच्चे का मुंडन कराने आए पांच लोग गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में डूब गए। इसमें मथुरा निवासी मां-बेटे के शव गंगा नदी से बरामद हो गए हैं।

