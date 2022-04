बुलंदशहर : दहेज हत्या के मामले में पति और सास ससुर को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में पति और सास-सासुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 4 साल पहले महिला की हत्या कर दी थी जिसके बाद दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।

हिन्दुस्तान,बुलंदशहर Deep Pandey Sat, 02 Apr 2022 01:53 PM

