अखिलेश यादव पर फिर मायावती का पलटवार, PM बनाने की बात पर कह दी चुभने वाली बात

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फिर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो खुद सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सका वह दूसरे को पीएम क्या बनाएगा।

इस खबर को सुनें