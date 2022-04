यूपी के मथुरा में एक शादी समारोह के दौरान वरमाला के थोड़ी देर बाद ही दुल्‍हन का कत्‍ल कर दिए जाने का मामला सामने आया है। स्‍टेज से उतरकर दुल्‍हन जैसे ही कमरे में पहंची सिरफिरा उसे गोली मारकर भाग गया।

