जौनपुर में 12वीं के छात्रों के बीच खूनी संघर्ष, एक की मौत

यूपी के जौनपुर में 12वीं के छात्रों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया।

इस खबर को सुनें