टिकट का ऐलान होते ही गोरखनाथ मंदिर में जुटे कार्यकर्ता, CM योगी बोले-प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा

हिन्‍दुस्‍तान टीम ,गोरखपुर Ajay Singh Sat, 15 Jan 2022 06:54 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.