2027 की जीत के लिए भाजपा तैयार करेगी रोडमैप, कार्यसमिति की अहम बैठक आज

राजधानी लखनऊ में आज भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की अहम एक दिवसीय बैठक है। इस बैठक् में 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी के आगामी कार्यक्रमों व रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी।

does bjp need support of rss jp nadda said now we are dependent on ourselves

Deep Pandey Sun, 14 Jul 2024 05:33 AM हिन्दुस्तान,लखनऊ