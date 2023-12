दयानिधि मारन के विवादित बयान पर सियासी उबाल, BJP ने यूपी में सपा और I.N.D.I.A Alliance को घेरा

ऐप पर पढ़ें

BJP attacks opposition in the name of Dayanidhi Maran: तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सांसद दयानिधि मारन के हिंदी भाषियों को लेकर कथित बयान पर रविवार को सियासी बवाल मच गया। उन्होंने कहा था कि यूपी और बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य करते हैं या सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। इस बयान को लेकर यूपी बीजेपी ने भी विपक्ष पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और I.N.D.I.A गठबंधन पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं की चुप्पी पर आश्चर्य व्यक्त किया है।

उन्होंने डीएमके सांसद मारन के बयान की आलोचना करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए कहा, 'घमंडिया गठबंधन के नेता आखिर इस मुद्दे पर मौन क्यों है?' भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इस गठबंधन में शामिल दलों का एक ही एजेण्डा देश को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांटकर सत्ता हासिल करना है।

उन्होंने कहा कि कभी घमंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म का अपमान करते हैं तो कभी जाति, धर्म और भाषा के नाम पर आम जनमानस में वैमनस्यता बढ़ाने वाला बयान देते हैं। उन्होंने कहा सपा मुखिया का डीएमके सांसद के आपत्तिजनक वक्तव्य को मौन समर्थन देना घमंडिया गठबंधन में उनकी स्थिति को दर्शाता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता सनातन संस्कृति का अपमान करने वालों, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करने वालों को माफ नहीं करेगी ।

चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने अहर्निश प्रयासों से देश की सांस्कृतिक, क्षेत्रीय तथा भाषायी एकरूपता को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहे है। वहीं कांग्रेस और सपा सहित तमाम विपक्षी दल देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन घटिया राजनीति करके अपने स्वार्थ के लिए देश में भाषायी व सांस्कृतिक वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश कर रहा है।