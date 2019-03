BJP छोड़ने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस ने अशोक दोहरे को दिया इटावा से टिकट

उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय क्षेत्र से टिकट कटने से नाराज भाजपा के सांसद अशोक कुमार दोहरे शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस ने अभी-अभी अपनी एक और लिस्ट जारी करते हुए अशोक कुमार दोहरे को इटावा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। दोहरे ने शुक्रवार को सुबह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा कुछ अन्य नेता मौजूद थे।

Congress releases list of 5 candidates (4 Assam & 1 Uttar Pradesh) for the upcoming #LokSabhaElections2019 Ashok Dohare who joined the party earlier today, to contest from Etawah parliamentary constituency. pic.twitter.com/p4pzHx2ecv