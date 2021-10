उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इन आंकड़ों ने सभी को चौंकाया, विधायक रोशन लाल हुए आगे, मंत्री सुरेश खन्ना रह गए सबसे पीछे Published By: Dinesh Rathour Thu, 28 Oct 2021 12:11 AM शाहजहांपुर। संवाददाता

Your browser does not support the audio element.