पीएम की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी विधायक ने किया ऐसा विवादित ट्वीट कि होने लगे ट्रोल, जानें फिर क्‍या हुआ

वरिष्‍ठ संवाददाता,कानपुर Ajay Singh Fri, 07 Jan 2022 06:24 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.