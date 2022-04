भाजपा नेता श्वेता सिंह का पति दीपक गिरफ्तार, बेटियों की मोदी-योगी से गुहार के बाद ऐक्शन में पुलिस

बांदा में भाजपा की नेता श्वेता सिंह के पति दीपक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्वेता सिंह के पति, ससुर और सास पर उनके उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। ससुर अब भी फरार हैं।

