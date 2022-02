जब अचानक नोएडा में वोट डालने पहुंच गए 'योगी', जिसने भी देखा खा गया धोखा

यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। बूथों पर मतदान करने वालों में खास उत्साह दिख रहा है। हालांकि कुछ जिलों में अब भी वोटिंग को लेकर सुस्ती देखी गई। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक बढ़चढ़कर वोट करने पहुंच रहे हैं। वहीं नोएडा के एक बूथ पर भगवाधारी व्यक्ति को देखकर लोग चकित रह गए। मतदातन केन्द्र पर पहुंचे इस सख्त को लोगों ने सीएम योगी समझा, लेकिन जैसे ही इस शख्स ने चेहरे से मास्क हटाया तो सभी धोखा खा गए।

सीएम योगी की वेशभूषा रखकर वोट डालने आया यह शख्स कोई और नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी राजू कोहली थी। राजू के मुताबिक उन्होंने सीएम योगी की वेशभूषा से प्रभावित होकर इस तरह के कपड़े पहने और नोएडा के सेक्टर 11 के एक मतदान केन्द्र में वोट करने के लिए पहुंच गए। राजू के साथ उनके समर्थक भी मतदान केन्द्र पर पहुंचे थे। राजू को वेशभूषा में देखकर हर कोई दंग रह गया था।

#WATCH | Raju Kohli, a youth dressed as CM Yogi Adityanath arrived at a polling booth in Sector 11 of Noida to cast his vote for #UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/3o5gTH6b3q