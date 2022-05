यूपी में देर रात बड़ा फेरबदल, सीएम योगी ने 16 आईएएस अफसरों का किया तबादला, जानें किसे कहां मिली तैनाती 

यूपी सरकार ने एक बार फिर बड़ी संख्या में आईएएस अफसरों के देर रात तबादले किए हैं। सीएम योगी के आदेश पर 16 वरिष्ठ आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। इतनी बड़ी कार्रवाई से अफसरों में हड़कंप मचा है।

इस खबर को सुनें