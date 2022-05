रोडवेज कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला, 22 हजार लोगों को मिलेगा 28 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ 

यूपी के 22 हजार कर्मचारियों को लेकर निगम मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड बैठक में कर्मचारियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता देने पर विचार किया गया है। दिसंबर पर इस पर विचार हुआ था। अब मंजूरी मिली है।

