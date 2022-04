यूपी में कहां कितने हैं किन्नर? योजनाओं का लाभ देने के लिए डीएम से मांगी गई जानकारी

प्रयागराज में पिछले दिनों नवगठित उ.प्र.किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में किन्नरों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने यूपी के सभी डीएम से किन्नरों की जानकारी मांगी गई है।

