सीएम योगी का बड़ा फैसला: नोएडा, लखनऊ सहित यूपी के चार जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य

दिल्ली के बाद यूपी में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अभी केवल नोएडा, लखनऊ समेत चार जिलों में ही इसको लागू करने के सीएम योगी ने आदेश दिए हैं। कोरोना केस को देखते हुए यह फैसला लिया गया

