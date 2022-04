सीएम योगी का बड़ा एक्शन: डेढ़ साल से गैर हाजिर चल रहे जौनपुर जिला अस्पताल के दो डॉक्टरों को किया सस्पेंड

जौनपुर जिला अस्पताल में तैनात दो डॉक्टरों के पिछले डेढ़ साल से बिना सूचना गैर हाजिर रहने पर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने दोनों डॉक्टरों को काम में लापरवाही पर सस्पेंड कर दिया है।

