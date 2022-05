कासगंज में बड़ा हादसा: बोलेरो-टेम्पो भिड़ंत में 7 सत्संगियों की मौत, 8 घायल; CM योगी ने जताया दु:ख

यूपी के कासगंज में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। बोलेरो और टेम्‍पो की भिडंत में सत्‍संग में जा रही 6 महिलाओं सहित 7 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग बुरी तरह से घायल हैं। सीएम योगी ने दुर्घटना पर दुख जताया है।

इस खबर को सुनें