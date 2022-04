बीएचयू में इफ्तार पार्टी पर बवाल जारी: छात्रों ने सिर मुंडवाया; कुलपति आवास पर छिड़का गंगाजल

काशी हिन्‍दू विश्‍वविद्यालय में इफ्तार पार्टी को लेकर बवाल लगातार जारी है। अब इस मुद्दे पर छात्रों ने कुलपति आवास के सामने अपने सिर मुंडवा लिए। छात्रों ने कुलपति आवास पर गंगाजल का छिड़काव भी किया।

