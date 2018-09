SC/ST एक्ट के खिलाफ आज भारत बंद, वाराणसी में लोगों ने किया चक्काजाम

उत्तर प्रदेश में भारत बंद को लेकर प्रशासन ने 11 जिलों में हाईअलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ समेत बिजनौर, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली जैसे कई शहरों में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है. किसी घटना से निपटने के लिए सभी क्षेत्रों में अधिकारियों की तैनाती की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया गया है। वहीं प्रशासन दो अप्रैल को दलित आंदोलन के दौरान हुई घटना को देखते हुए इस बार पहले से ही एहतियात बरत रहा है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी निरस्त कर दी गईं हैं।

Shops in Lucknow closed due to nation-wide bandh called against amendment to SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. #BharatBandh pic.twitter.com/MXAeH767iD