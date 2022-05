भदोही: कालीन कारोबारी के गोदाम में लगी भीषण आग, दस करोड़ की क्षति का अनुमान

उत्तर प्रदेश के भदोही में एक कारपेट (कालीन) कारोबारी के गोदाम में आग लग गई जिससे करीब दस करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

