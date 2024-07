आयुष्मान योजना को लेकर लाभार्थियों के लिए बुरी खबर, हटाए जाएंगे डेढ़ लाख लोग, शुरू होगा सर्वे

प्रधानमंत्री जनआरोग्य आयुष्मान के लाभार्थियों को झटका लगने वाला है। इस योजना के दायरे में आ रहे डेढ़ लाख लोग अब इससे बाहर हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग उनका सर्वे शुरू करने जा रहा है।

Dinesh Rathour Sat, 13 Jul 2024 08:43 PM वरिष्ठ संवाददाता,मुरादाबाद।