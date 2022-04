बरेली में सपा दफ्तर का कनेक्‍शन काटा, 5 साल से जमा नहीं किया था बिजली का बिल

बरेली में बिजली निगम ने समाजवादी पार्टी कार्यालय की बिजली काट दी। बताया जा रहा है 5 साल से कार्यालय की बिजली का बि‍ल जमा नहीं किया गया था। इस दौरान करीब सवा लाख रुपए बकाया चढ़ गया था।

हिन्‍दुस्‍तान,बरेली Ajay Singh Wed, 13 Apr 2022 10:25 AM

