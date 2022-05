बरेली: बेटी की लव मैरिज से नाराज थे घरवाले, प्रेमी की मां को अकेला देख घर में घुसे; निर्वस्त्र करके पीटकर किया अधमरा

बरेली में बेटी की लव मैरिज से नाराज परिजन प्रेमी की मां को घर में अकेला देख लाठी-डंडे लेकर घुस गए। महिला को गली में घसीटकर निर्वस्त्र करके बुरी तरह पीटा। लोगों के आने पर धमकी देकर भाग गए।

Sun, 01 May 2022 07:30 AM

Sneha Baluni संवाददाता,फरीदपुर (बरेली) Sun, 01 May 2022 07:30 AM

