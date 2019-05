बाराबंकी जहरीली शराब मामला: तीन के खिलाफ FIR दर्ज, दस लोगों की हो चुकी है मौत

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामनगर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब ने जमकर कहर बरपाया। इस मामले में पुलिस ने अब तीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनमें शराब ठेके का मालिक भी शामिल है।

Barabanki spurious liquor deaths case: Police have registered an FIR against three people including the owner of the liquor shop.