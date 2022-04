उन्हें बेटा चाहिए था, श्वेता सिंह की बेटियों ने खोला मां पर अत्याचार का राज, कहा- पापा और बाबा ने ली जान; मोदी-योगी से मांगा इंसाफ

बांदा में रिटायर्ड डीआइजी की जिला पंचायत सदस्‍य बहू श्‍वेता सिंह की मौत के मामले में बेटियों ने अपने पिता और बाबा पर आरोप लगाया है। उन्‍होंने बेटे की चाहत में मां पर किए गए अत्‍याचार की कहानी बयां की।

इस खबर को सुनें