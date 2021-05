मालदीव्स के ‘एयर बबल’ में फंसी बनारस की बिटिया, PM मोदी से लगाई गुहार

कोरोना काल में जब ज्यादातर लोग घरों में हैं तो बनारस की एक बेटी अलग ही चुनौती से जूझ रही है। चितईपुर की सौम्या सिंह पति दीपक और तीन माह की बेटी आद्विका के साथ मालदीव्स में समुद्र किनारे एक क्वारंटाइन सेंटर में फंसी है। अप्रैल माह में यह दंपती सिंगापुर काम पर लौटने के लिए निकले थे मगर मालदीव्स में बनाए गए ‘एयर बबल’ में फंस कर रह गए। परिवार को बचाने के लिए बनारस की यह बेटी लगातार गुहार लगा रही है मगर अब तक उसे कोई ठोस मदद नहीं मिल सकी है।

घर पर गुजरा पिछला साल

पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्या और दीपक वर्ष 2018 से सिंगापुर में काम कर रहे हैं। कोरोना फैलने के बाद पिछले साल दोनों वाराणसी लौट आए। यहां कुछ दिन रहने के बाद सौम्या रेवाड़ी गुरुग्राम स्थित ससुराल चली गई। दोनों ने पिछला पूरा साल घर पर गुजारा। फरवरी महीने में बेटी आद्विका का जन्म हुआ।

@HCIMaldives me and my family who are Indian nationals are stuck in Maldives since we tested positive for COVID and post our quarantine the flights are no more available. Can you please help us to get back to India?