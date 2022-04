बहराइच: नानपारा बाईपास पर 33 लाख की चरस बरामद, तस्कर गिरफ्तार

यूपी के बहराइच जिले में चरस तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार सुबह बहराइच-रुपईडीहा हाईवे पर एक चरस तस्कर को पुलिस ने गिफ्तार कर लिया है। उसके पास से 33 लाख रुपए की चरस बरामद की गई है।

हिन्दुस्तान,बहराइच Deep Pandey Tue, 05 Apr 2022 11:12 AM

