बदमाशों से भिड़ी BSF जवान की पत्नी, सात साल की बेटी की हिम्मत देख भागे लुटेरे, देखें मां-बेटी का साहस भरा Video

यूपी के आगरा में दो तमंचााधारी बदमाश बीएसएफ जवान के घर घुस गए। बदमाश महिला से लूटपाट करने लगे। मां-बेटी की हिम्मत देखकर बदमाशों को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। हालांकि बदमाश एक पर्स लूट ले गए हैं।

प्रमुख संवाददाता,आगरा। Dinesh Rathour Wed, 13 Apr 2022 07:33 PM

