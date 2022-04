बदायूं हाईवे बवाल : एसओ की गाड़ी पर पथराव और आगजनी मामले में प्रधानपति समेत 200 पर मुकदमा

बदायूं हाईवे बवाल : एसओ की गाड़ी पर पथराव और आगजनी मामले में प्रधानपति समेत 200 पर मुकदमा

बदायूं में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद एसओ की गाड़ी पर पथराव और आगजनी करना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। वजीरगंज पुलिस ने कई धाराओं में 200 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

हिन्दुस्तान,बदायूं Deep Pandey Tue, 12 Apr 2022 12:33 PM

