सपा सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम पुलिस हिरासत से हुए रिहा

माजवादी पार्टी के सांसद आजम खां (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आज़म (Abdullah Azam Khan) को बुधवार शाम निजी मुचलके पर हिरासत से रिहा किया गया। अब्दुल्ला आज़म को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में तलाशी अभियान के दौरान बाधा उत्पन्न करने के कारण बुधवार सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया था।

Rampur: Samajwadi Party MLA Abdullah Azam Khan, son of SP MP Azam Khan, released from custody on a personal bond. He was detained, earlier today for causing obstruction during search operation at Mohammad Ali Jauhar University. pic.twitter.com/BplyHpg9Ay