आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर छापेमारी, 200 से ज्यादा चोरी की किताबें बरामद

उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता एवं सांसद आजम खां (Azam Khan) की जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) पर आज छापेमारी (Raid) की। इस छापेमारी में चोरी की दो सौ से ज्यादा किताबें बरामद हुई हैं। पुलिस ने जानकारी कि मदरसा से चोरी हुई किताबें मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी से मिलीं। इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा डालने पर महिला समेत पांच को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि अचानक हुई पुलिस की इस कार्रवाई से खलबली मची गई। 26 किसानों ने जोहर यूनिवर्सिटी के चांसलर आज़म खान पर जबरन उनकी भूमि पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया था। इसके बाद ही यूपी सरकार ने उनके खिलाफ सख्‍त हुई है।

Rampur: Police is conducting a search at 'Mumtaz Central Library' of Mohammad Ali Jauhar University following a complaint by the principal of Madrasa Aliya, wherein he stated that several books and manuscripts from his madrasa have been stolen. pic.twitter.com/a87hpBvkjS