आजम खान को बेल मिलेगी या अभी जेल में ही रहेंगे? HC में सुनवाई शुरू; यूपी सरकार ने दाखिल किया हलफनामा

आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। राज्‍य सरकार ने आज इस मामले में हलफनामा दाखिल किया। इस मामले में पिछले साल 4 दिसम्‍बर को ही HC ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

