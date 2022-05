आजम खान जेल से आएंगे बाहर? आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई 

शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 5 महीने से फैसला सुरक्षित रखा है। आज कुछ नए तथ्‍यों पर सुनवाई की जानी है। फैसला भी आ सकता है।

Wed, 04 May 2022 07:51 AM

Ajay Singh लाइव हिन्‍दुस्‍तान,लखनऊ Wed, 04 May 2022 07:51 AM

