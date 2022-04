आयुष हत्याकांड : क्राइम ब्रांच से मिलकर श्रवण को जेल भेजने की रची साजिश

राजधानी लखनऊ में आयुष हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद अकील जमानत पर बाहर आने के बाद पुलिस व क्राइम ब्रांच में अपनी नजदीकियों का भरपूर फायदा उठाया। अकील चार निर्दोष को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

हिन्दुस्तान,लखनऊ Deep Pandey Tue, 19 Apr 2022 08:53 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.