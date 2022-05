अयोध्या दंगा साजिशः मस्जिदों में आपत्तिजनक वस्तु फेंकने वाले तीन और गिरफ्तार

अयोध्या में दंगा फैलाने की साजिश में शामिल तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 50-50 हजार के इनामी इन लोगों पर मस्जिदों में आपत्तिजनक वस्तु व पोस्टर फेंककर दंगे की साजिश रचने का आरोप है।

