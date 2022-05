अम्बेडकरनगर में धर्मांतरण की कोशिश, RSS नेता की शिकायत पर पिता और दो पुत्रों को भेजा जेल

अम्बेडकरनगर में दलित परिवारों का धर्मांतरण कराने की कोशिश का मामला सामने आया है। RSS नेता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और पिता के साथ दो पुत्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

