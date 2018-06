गोरखपुर : BRD कॉलेज केस के आरोपी डॉ. कफील के भाई पर हमला, बदमाशों ने मारी तीन गोलियां

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत के मामले के बाद चर्चा में आए आरोपी डॉ. कफील खान के भाई कासिफ जमाल पर कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से हमला कर दिया। कफिल के भाई को तीन गोलियां लगी हैं। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि घायल कासिफ जमाल को एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। कोतवाली थाने के निरीक्षक घनश्याम तिवारी ने बताया कि रात में करीब 11 बजे बाइक सवार कुछ बदमाशों ने जेपी अस्पताल के पास जमील पर गोलियां चलाईं। उन्होंने बताया कि कासिफ के दाहिने हाथ, गर्दन और चेहरे पर चोटें आई है। इस घटना के संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज करायी गयी है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

अपने भाई पर जानलेवा हमला होने के बाद डॉ. कफील ने कहा कि मेरे भाई जमील को तीन गोलियां मारी गई हैं। उनकी हत्या करने की कोशिश की गई है। वह अस्पताल में भर्ती है। मैंने हमेशा से कहा था कि वे हमें मारने की कोशिश करेंगे। इस हमले से पहले भी कफिल ने खुद की और परिवार की जान को खतरा बताया है। घटना के बाद उन्होंने फिर इस बात को दोहराते हुए कहा कि उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस ने 12 छात्रों को कुचला, 6 की मौत

थोड़े दिन पहले ही रिहा हुए हैं कफील खान :

बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत के बाद डॉ. कफील को दोषी मानकर जेल भेज दिया गया था। उन्हें कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट से जमानत मिली है। इस केस में आरोपी डॉ. कफील को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। वह घटना के बाद से फरार चल रहे थे। कफील बीआरडी अस्पताल में वॉर्ड सुपरिटेंडेंट थे।

Gorakhpur: Dr Kafeel Khan's brother Kasif Jamal shot at by two unidentified bike-borne miscreants in Durgabadi. Police probe underway. Kafeel Khan has been accused of stealing oxygen cylinders from BRD Medical College when several children died due to lack of oxygen on Aug 11-12