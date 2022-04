मुर्तजा के बैग से मिला गोरखनाथ मंदिर का नक्‍शा, चैटिंग को डिकोड कर रही ATS; कई शहरों से उठाए गए मददगार

गोरखनाथ मंदिर में तैनात पीएसी जवानों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्‍बासी की चैटिंग की कई बातें समझ नहीं आ रही हैं। एटीएस की एक टीम इसे डिकोड करने में जुटी है। ATS मुर्तजा के नेटवर्क को खंगाल रही है।

हिन्‍दुस्‍तान,गोरखपुर Ajay Singh Wed, 06 Apr 2022 12:50 PM

