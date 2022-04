देवबंद के एक मदरसे से संदिग्‍ध बांग्‍लादेशी तलहा की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस और खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। तलहा ने फर्जी भारतीय पते पर अपना आधार और एटीएम कार्ड बनवा लिया था।

इस खबर को सुनें