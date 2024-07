अतीक अहमद की 4 और करोड़ों की संपत्ति सरकार की होगी, काली कमाई से की थी अर्जित 

अतीक अहमद की 4 और करोड़ों की संपत्ति सरकार की होगी, काली कमाई से की थी अर्जित

अतीक अहमद की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी राज्य सरकार को ट्रांसफर हो गई। माफिया अतीक अहमद की चार और संपत्तियां राज्य सरकार में निहित होंगी।

Deep Pandey Thu, 18 Jul 2024 06:27 AM हिन्दुस्तान,प्रयागराज